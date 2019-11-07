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В Еврокомиссии подтвердили: портфель комиссара по вопросам расширения ЕС отдадут представителю Венгрии

Четверг, 7 ноября 2019, 13:29

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что должность еврокомиссара по политике добрососедства и переговоров о расширении достанется представителю Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на ежедневном брифинге в Брюсселе.

По его словам, соответствующие сообщения Еврокомиссии по трем комиссарам вскоре будут опубликованы

"Никаких изменений по портфелям, поэтому портфель комиссара Оливера Варгейи остается - "политика добрососедства и переговоры о расширении", - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, в Европарламенте ожидаются дискуссии по поводу назначения венгерского кандидата.

Варгейи является опытным дипломатом, в настоящее время он занимает должность постоянного представителя Венгрии в ЕС.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС отвечает в том числе за отношения блока с Украиной.

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