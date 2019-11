Угорському єврокомісару все ж віддадуть політику розширення ЄС і стосунки з Україною - ЗМІ

Кандидат в Європейську комісію від Угорщини Олівер Варгеї з великою ймовірністю отримає портфель єврокомісара з питань політики сусідства і переговорів про розширення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть угорські ЗМІ.

Варгеї став другим кандидатом від Угорщини і замінив ексміністра юстиції Ласло Трочані, кандидатуру якого відхилив комітет Європарламенту.

Видання Bruxinfo повідомляє, що прессекретар обраного президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн підтвердив, що угорський кандидат може отримати портфель з питань розширення та сусідства, якщо пройде процедуру слухань у Європарламенті наступного тижня.

Існувала ймовірність, що угорському кандидату віддадуть портфель єврокомісара з питань транспорту, а розширення залишать за представником Румунії, але вчора транспортний портфель офіційно запропонували румунському кандидату Адіні-Іоані Валеан.

Брюссельський кореспондент видання hvg.hu Вікторія Сердьйот написала в Twitter, що в такій ситуації Варгеї на 99% отримає портфеля з питань розширення.

This means there's a 99% chance #Hungary and @OliverVarhelyi will also get the enlargement portfolio in the new commission. Its is what PM Viktor #Orban wanted but I expect some serious grilling in the European Parliament hearings. https://t.co/5oBaqbTSNn