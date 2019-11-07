Цемах висунув умову для дачі показів Нідерландам

Адвокат бойовика Володимира Цемаха, підозрюваного у причетності до катастрофи літака MH17 на Донбасі, заявив, що його підзахисний готовий дати покази Нідерландам, але тільки на території так званої "ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда", про це адвокат бойовика Анатолій Кучерена заявив у коментарі російському державному агентству ТАСС.

Він зазначив, що Цемах "наляканий і важко переживає все, що з ним сталося", але він готовий дати свідчення як нідерландським, так і українським слідчим, "щоб захистити своє чесне ім'я".

"Робити це він згоден лише на території "ДНР", - сказав Кучерена.

7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими. Пізніше стало відомо, що він повернувся до "ДНР".

Прокуратура Нідерландів надіслала запит на тимчасовий арешт Цемаха до компетентних російських органів 7 вересня 2019 року з метою екстрадиції до Нідерландів.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.