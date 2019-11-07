Цемах выдвинул условие для дачи показаний Нидерландам

Адвокат боевика Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, заявил, что его подзащитный готов дать показания Нидерландам, но только на территории так называемой "ДНР".

Как сообщает "Европейская правда", об этом адвокат боевика Анатолий Кучерена заявил в комментарии российскому государственному агентству ТАСС.

Он отметил, что Цемах "напуган и тяжело переживает все, что с ним произошло", но он готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, "чтобы защитить свое честное имя".

"Делать это он согласен только на территории "ДНР", - сказал Кучерена.

7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".

Прокуратура Нидерландов отправила запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды.

11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха из ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.

Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно в том, что он прятал ракетную установку, с которой его сбили боевики.