Зеленський про видачу Цемаха: всі розуміють, що я був правий
Президент Володимир Зеленський переконує, що Нідерланди з розумінням поставились до рішення видати Росії колишнього бойовика так званої "ДНР" Володимира Цемаха, якого підозрюють у причетності до збиття літака MH17.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Зеленський розповів журналістам під час пресмарафону в Києві в четвер.
Зеленський зазначив, що напередодні зустрічався з главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком. За його словами, вони обговорили видачу Цемаха Росії.
"Вони знають, вони розуміють, чому у мене було таке рішення. Вони знали, що у мене буде таке рішення. Я їх попередив і дав всі можливості, які ми могли як влада їм надати для будь-яких слідчих дій до цього", - сказав глава держави.
"Вони знають мої пріоритети – це громадяни України. Вони знають і наше відношення до цієї трагедії, як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи їх підтримують – ми дійсно багато з ними працюємо з приводу MH17. Вони знають. Всі розуміють, що я був правий", - додав президент.
Нагадаємо, об'єднана слідча група назвала Володимира Цемаха одним із 4 підозрюваних в причетності до збиття літака MH17.
Володимира Цемаха видали РФ у рамках так званого "великого обміну" утримуваними особами у вересні.
У четвер глава МЗС Нідерландів заявив, що вважає зрозумілим рішення України про видачу в Росію Володимира Цемаха у межах обміну, хоча й шкодує про те, що Україна ухвалила таке рішення.
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