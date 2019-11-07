Маазікас офіційно вступив на посаду посла Євросоюзу в Україні

7 листопада у Маріїнському палаці Матті Маазікас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському, офіційно вступивши на посаду посла Євросоюзу в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні.

"Для мене велика честь представляти Європейський Союз в Україні та очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як Посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно удосконалюються, а також над тим, аби наблизити ЄС та Україну одне до одного", – підкреслив Матті Маазікас.

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Після формальних представлень Володимир Зеленський і Матті Маазікас висловили своє спільне зобов’язання щодо широкого порядку денного реформ, спрямованих на поліпшення рівня життя українських громадян.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні"