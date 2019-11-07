Маазикас официально вступил в должность посла Евросоюза в Украине

7 ноября в Мариинском дворце Матти Маазикас вручил верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому, официально вступив в должность посла Евросоюза в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине.

"Для меня большая честь представлять Европейский Союз в Украине и возглавлять одно из крупнейших представительств ЕС. Как посол, я работаю над нашими отношениями, которые постоянно совершенствуются, а также над тем, чтобы приблизить ЕС и Украину друг к другу", - подчеркнул Матти Маазикас.

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После формальных представлений Владимир Зеленский и Матти Маазикас выразили свое общее обязательство по широкой повестки дня реформ, направленных на улучшение уровня жизни украинских граждан.

Подробнее о Маазикасе читайте в статье: "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине"