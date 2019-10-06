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Глава Представництва ЄС взяв участь у київському марафоні

Неділя, 6 жовтня 2019, 14:32

Глава Представництва ЄС в Україні Матті Маазікас взяв участь у 10-му Wizz Air Kyiv City Marathon.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Дуже добре організований Kyiv City Marathon, дивовижна атмосфера на вулицях із прибічниками, рок-гуртами і всім іншим. Цього разу подолав напівмарафон, і навіть це було непросто. До наступного року потренуюсь краще, чи принаймні так сподіваюся", - написав дипломат.

Дані у системі марафону свідчать, що Маазікас подолав напівмарафон (21 км) з результатом 2 год. 15 хв. і 9 секунд. Він став 2525-м у загальному заліку.

 

Нагадаємо, 21 вересня Маазікас взяв участь у прибиранні берегів Дніпра у Києві.

Детальніше про Маазікаса читайте у статті: "Естонець, історик, марафонець: знайомтеся, новий посол Євросоюзу в Україні"

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