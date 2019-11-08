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Трамп каже, що думає над приїздом в Москву на військовий парад

П'ятниця, 8 листопада 2019, 17:59

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що розглядає можливість взяти участь у заходах, які відбудуться в Москві в травні 2020 року з нагоди 75-річчя Дня перемоги над нацизмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Трамп поділився коментарями з журналістами у Білому домі, перш ніж вирушити на події, пов'язані з кампанією.

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Президент сказав, що колега з Росії Владімір Путін запросив його на військовий парад у травні, і він розглядає можливість участі.

"Поглянемо, чи зможу я зробити це, але я б із задоволенням поїхав, якби міг", – сказав Трамп.

Раніше у Парижі заявили, що президент Франції Еммануель Макрон планує взяти участь у заходах в Москві в травні 2020 року.

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Трамп Росія США
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