Трамп каже, що думає над приїздом в Москву на військовий парад
П'ятниця, 8 листопада 2019, 17:59
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що розглядає можливість взяти участь у заходах, які відбудуться в Москві в травні 2020 року з нагоди 75-річчя Дня перемоги над нацизмом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Трамп поділився коментарями з журналістами у Білому домі, перш ніж вирушити на події, пов'язані з кампанією.
Президент сказав, що колега з Росії Владімір Путін запросив його на військовий парад у травні, і він розглядає можливість участі.
"Поглянемо, чи зможу я зробити це, але я б із задоволенням поїхав, якби міг", – сказав Трамп.
Раніше у Парижі заявили, що президент Франції Еммануель Макрон планує взяти участь у заходах в Москві в травні 2020 року.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua