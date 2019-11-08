Трамп говорит, что думает над приездом в Москву на военный парад

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность принять участие в мероприятиях, которые состоятся в Москве в мае 2020 года по случаю 75-летия Дня победы над нацизмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп поделился комментариями с журналистами в Белом доме, прежде чем отправиться на события, связанные с кампанией.

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Президент сказал, что коллега из России Владимир Путин пригласил его на военный парад в мае, и он рассматривает возможность участия.

"Посмотрим, смогу ли я сделать это, но я бы с удовольствием поехал, если бы мог", - сказал Трамп.

Ранее в Париже заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять участие в мероприятиях в Москве в мае 2020 года.