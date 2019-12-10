США ввели санкції проти словацького олігарха, який замовив вбивство журналіста

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти словацького бізнесмена Маріана Кочнера і шести компаній в рамках так званого "акту Магнітського".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті Мінфіну США.

Кочнер вважається замовником вбивства журналіста братиславського видання Aktuality.sk Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової, які були вбиті в лютому 2018 року.

"Маріан Кочнер визначений відповідальним за серйозні порушення прав людини або замішаний в них, або прямо чи опосередковано залучений в них. Кочнер погрожував Яну Куцяку, репортеру, який розслідував корупційні дії Кочнера. Згідно з повідомленнями, журналістські розслідування Куцяк абули зосереджені на діях Кочнера, який за допомогою складної серії фінансових операцій заробляв мільйони євро за рахунок шахрайських податкових декларацій зі Словаччини", - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

До санаційного списку також внесені шість компанії, які належать або підконтрольні Кочнеру.

Нагадаємо, у жовтні прокурор Спеціальної прокуратури Словаччини передав до суду обвинувальний акт проти Кочнера та трьох інших осіб у справі про вбивство.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка. Вони заявляли, що контракт на вбивство коштував 70 тисяч євро.