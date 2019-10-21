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У вбивстві словацького журналіста звинуватили чотирьох осіб

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У вбивстві словацького журналіста звинуватили чотирьох осіб

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:58

Прокурор Спеціальної прокуратури Словаччини 21 жовтня передав до суду обвинувальний акт проти одного з найбагатших бізнесменів Словаччини Маріана Кочнера та трьох інших осіб у справі про вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Aktuality.

Крім Маріана Кочнера, звинувачують також Альону Шушову, Томаша Шабо, Мирослава Марчека та Золтана Андруско.  

Андруско з самого початку співпрацював з поліцією та слідчими і погодився на угоду. Однак поки невідомо, яке покарання йому загрожує.

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Яна Куцяка та його наречену Мартіну Кушнірову було убито 21 лютого 2018 року. Резонансне убивство викликало великі протести в Словаччині, після чого прем'єр-міністр Роберт Фіцо, міністр внутрішніх справ Роберт Каліняк і глава поліції Тібор Гаспар були змушені подати у відставку. 

Колишній військовий Мирослав Марчек, один із четвірки обвинувачених, заявляв, що Андруско йому сказав, що замовником убивства був російськомовний невідомий чоловік.

Раніше Марчек зізнався, що саме він стріляв у журналіста та його наречену.

Причиною вбивства, стверджують прокурори, стала журналістська діяльність Куцяка. Вони заявляли, що контракт на вбивство вартував 70 тисяч євро.

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