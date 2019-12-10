США ввели санкции против словацкого олигарха, заказавшего убийство журналиста

Министерство финансов США ввело санкции против словацкого предпринимателя Мариана Кочнера и шести компаний в рамках так называемого "акта Магнитского".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Минфина США.

Кочнер считается заказчиком убийства журналиста братиславского издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой, которые були убиты в феврале 2018 года.

"Мариан Кочнер определен ответственным за серьезные нарушения прав человека или замешан в них, или прямо или косвенно вовлечен в них. Кочнер угрожал Яну Куцяку, репортеру, который расследовал коррупционные действия Кочнера. Согласно сообщениям, журналистские расследования Куцяка были сосредоточены на действиях Кочнера, который посредством сложной серии финансовых операций зарабатывал миллионы евро за счет мошеннических налоговых деклараций из Словакии", - говорится в сообщении Минфина США.

В санкционный список также внесены шесть компаний, которые принадлежат или подконтрольны Кочнеру.

Напомним, в октябре прокурор Специальной прокуратуры Словакии передал в суд обвинительный акт против Кочнера и трех других лиц по делу об убийстве.

Причиной убийства, утверждают прокуроры, стала журналистская деятельность Куцяка. Они заявляли, что контракт на убийство стоил 70 тысяч евро.