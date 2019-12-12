Європейський суд заборонив реєструвати листок марихуани в якості торгової марки ЄС

Графічне зображення листка марихуани не може, відповідно до чинного законодавства, бути зареєстрованим як торгова марка ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС.

Італійська компанія Santa Conte (Неаполь) у 2016 році подала заявку на реєстрацію в якості торгової марки ЄС фігуративного знака CANNABIS STORE AMSTERDAM у відомство ЄС щодо інтелектуальної власності (EUIPO)

Відомство відхилило це прохання на підставі конфлікту з громадським порядком. Santa Conte оскаржила це рішення в суді ЄС.

Однак суд прийняв сторону EUIPO, погодившись з аргументами відомства.

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Суд вважає, що EUIPO мала повне право вважати, що стилізоване зображення листка канабісу є символом, використовуваним у медіа для марихуани і що слово "Амстердам" відноситься до того факту, що в місті Амстердам є пункти продажу наркотику, отриманого з канабісу, у зв'язку з тим, що продаж канабісу допускається, при певних умовах, в Нідерландах.

Крім того, наявність слова store у назві торгової марки, на думку суду, надсилає споживачеві сигнал, що у цьому закладі він може очікувати на наявність наркотичних речовин на продаж.

Суд, визнаючи, що конопля не розглядається як наркотична речовина нижче певного порогу тетрагідроканнабінолу прийшов до висновку, що поєднання різних елементів у пропонованій торговій марці привертає увагу споживачів, які не обов'язково мають точні наукові або технічні знання про канабіс як наркотичну речовину, яке є незаконним у багатьох країнах ЄС.