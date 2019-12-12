Европейский суд запретил регистрировать листок марихуаны как торговую марку ЕС

Графическое изображение листа марихуаны не может, согласно действующему законодательству, быть зарегистрированным в качестве торговой марки ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Суда ЕС.

Итальянская компания Santa Conte (Неаполь) в 2016 году подала заявку на регистрацию в качестве торговой марки ЕС фигуративного знака CANNABIS STORE AMSTERDAM в ведомство ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO)

Ведомство отклонило эту просьбу на основании конфликта с общественным порядком. Santa Conte обжаловала это решение в Суде ЕС.

Однако суд принял сторону EUIPO, согласившись с доводами ведомства.

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Суд считает, что EUIPO имела полное право считать, что стилизованное изображение листа каннабиса является символом, используемым в медиа для марихуаны, и слово "Амстердам" относится к тому факту, что в городе Амстердам есть пункты продажи наркотика, полученного из каннабиса, в связи с тем, что продажа каннабиса допускается, при определенных условиях, в Нидерландах.

Кроме того, наличие слова store в названии торговой марки, по мнению суда, направляет потребителю сигнал, что в этом заведении он может ожидать наличие наркотических веществ на продажу.