18 ударів ножем: з'явилися деталі вбивства двох українців у Польщі

36-річного українця Сергія С. звинувачують в убивстві у ніч з суботи на неділю двох своїх співвітчизників у Доброславові Люблінського воєводства Польщі. Чоловікові інкримінують убивство з особливою жорстокістю та крадіжку з проникненням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Трагедія трапилася на території розплідника плодових дерев і чагарників за декілька кілометрів від міста Пулави. Там мешкали сезонні працівники, зокрема група громадян України. За словами місцевих мешканців, раніше вони ніколи не створювали проблем.

Перш ніж убивця вирішив скористатися ножем, він вирішив обікрасти своїх колег. У понеділок, 2 грудня, він пробрався у їхню кімнату та викрав 2400 злотих і речі на суму 50 злотих. Учергове злочинець знову з’явився у ніч з суботи на неділю (7-8 грудня).

Цього разу він безпосередньо напав на інших працівників господарства, двох інших трудових мігрантів з України. Одному зі співвітчизників він завдав ножем 18 ударів у груди та живіт. Іншому українцю зловмисник наніс 5 ножових поранень у грудну клітку та шию. Обидва чоловіки померли на місці.

Зловмисник викрав їхні гроші, приблизно 200 доларів, які вони мали при собі. Тіла убивця залишив на місці злочину. Їх знайшли наступного дня. Тоді ж до Доброславова викликали швидку та поліцію. Убивцю, у нетверезому стані, схопили того ж дня увечері на терені іншої гміни.

Зловмисник зізнався у скоєному та надав свідчення. Найближчі три місяці 36-річний громадянин України проведе під арештом. Сергію С. загрожує від 12 років до довічного позбавлення волі.