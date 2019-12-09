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У Польщі знайшли вбитими двох українців

Понеділок, 9 грудня 2019, 14:43

Польські правоохоронці проводять розслідування через знайдені напередодні у гміні Пулави Люблінського воєводства тіла двох українців з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Lublin112.

Поліція наразі намагається встановити докладні обставини загибелі двох людей, чиї тіла були знайдені в неділю в місцевості Доброславув в гміні Пулави. Поліція отримала повідомлення про це у неділю приблизно о 13.00.

На місце, на територію одного з розплідників дерев і чагарників, негайно був направлений патруль. В одному з житлових будинків знаходилися тіла двох чоловіків.

На трупах були виявлені ножові поранення. Жертвами стали громадяни України, які працювали на території розплідника.

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Протягом кількох годин на місці працювали поліцейські криміналісти під керівництвом прокурора.

У справі затримано одного підозрюваного, також українця.

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