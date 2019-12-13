Комітет Палати представників затвердив статті звинувачення у справі імпічменту Трампа

Комітет з судових питань Палати представників США на засіданні схвалив дві статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Тепер статті передадуть на голосування до Палати представників.

Затвердження статей підтримали 23 члени комітету, 17 висловилися проти - всі республіканці.

Конкретна дата голосування ще не встановлена, але представники Демократичної партії раніше заявляли, що воно може відбутися наступної середи.

Демократи мають більшість у Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.

Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту.