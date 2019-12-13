Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Комитет Палаты представителей утвердил статьи обвинения по делу импичмента Трампа

В Британии подсчитали голоса на выборах: партия Джонсона получила монобольшинство

Швейцария продлила на год замораживание активов Януковича

Украина и Молдова подписали меморандум по поставкам газа






Комитет Палаты представителей утвердил статьи обвинения по делу импичмента Трампа

Пятница, 13 декабря 2019, 17:23

Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгрессу. Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей.

Утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.

Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в следующую среду.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Импичмент Трампа
powered by lun.ua