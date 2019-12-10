Імпічмент Трампа: у США представили проєкт обвинувачення за двома статтями

Демократи Палати представників офіційно оприлюднили дві статті про імпічмент, звинувативши президента США Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Демократи оголосили статті на спеціальній пресконференції та заявили, що Трамп ставив свої особисті політичні інтереси над національною безпекою США, тиснучи на Україну задля розслідування проти своїх політичних конкурентів.

"Ми сьогодні стоїмо тут, тому що постійне зловживання президентом своїми повноваження не залишило нам жодного вибору. Бездіяльність зробила б нас співучасниками зловживання президентом своєю високою посадою, довірою громадськості та нашої національної безпеки", - сказав керівник комітету з питань розвідки Адам Шифф.

Після оголошення статей цього тижня за їхнє затвердження голосуватиме комітет з питань судової влади, а наступного тижня очікується голосування у Палаті представників, де демократи мають більшість.

Демократи заявили, що статті розкривають "закономірність" передбачуваного порушення поведінки президента.

Якщо статті будуть затверджені у Палаті представників, надалі розгляд справи про імпічмент перейде в Сенат, де більшість мають республіканці.