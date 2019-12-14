Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польська опозиція обрала кандидата в президенти

США запевнили Україну в санкціях проти компаній, які прокладатимуть Nord Stream 2

У президента Польщі пояснили заяву, що Росія - це не ворог, а партнер

Макрон: Польща буде без фінансування, якщо не підпише цілі ЄС щодо викидів






Меркель запрошує до Німеччини кваліфікованих працівників з-за меж ЄС

Субота, 14 грудня 2019, 15:55

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність залучати в країну кваліфікованих робітників з країн, що не належать до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Ми знаємо, що багато секторів і підприємств відчайдушно шукають спеціалістів", - сказала Меркель у суботу.

Читайте також
У Німеччині викрили мережу нелегального працевлаштування українців

Німеччина, зокрема, повинна шукати кадри за межами ЄС, зазначила вона.

"Тому необхідно прагнути до того, щоб було достатньо кваліфікованих працівників. Інакше компаніям доведеться переміщатися - і ми, звичайно, цього не хочемо", - додала вона.

У червні депутати німецького Бундестагу більшістю голосів ухвалили закон, який значно спрощує працевлаштування для кваліфікованих працівників не з країн-членів ЄС. Закон набирає чинності 1 березня 2020 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Меркель Німеччина мігранти
powered by lun.ua