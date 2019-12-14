Меркель запрошує до Німеччини кваліфікованих працівників з-за меж ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність залучати в країну кваліфікованих робітників з країн, що не належать до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Ми знаємо, що багато секторів і підприємств відчайдушно шукають спеціалістів", - сказала Меркель у суботу.

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Німеччина, зокрема, повинна шукати кадри за межами ЄС, зазначила вона.

"Тому необхідно прагнути до того, щоб було достатньо кваліфікованих працівників. Інакше компаніям доведеться переміщатися - і ми, звичайно, цього не хочемо", - додала вона.

У червні депутати німецького Бундестагу більшістю голосів ухвалили закон, який значно спрощує працевлаштування для кваліфікованих працівників не з країн-членів ЄС. Закон набирає чинності 1 березня 2020 року.