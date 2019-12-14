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Меркель приглашает в Германию квалифицированных работников из-за пределов ЕС

Суббота, 14 декабря 2019, 15:55

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости привлекать в страну квалифицированных работников из стран, не входящих в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"Мы знаем, что многие сектора и предприятия отчаянно ищут специалистов", - сказала Меркель в субботу.

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"Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы было достаточно квалифицированных работников. Иначе компаниям придется перемещаться - и мы, конечно, этого не хотим", - добавила она.

В июне депутаты немецкого Бундестага большинством голосов приняли закон, который значительно упрощает трудоустройство квалифицированных работников не из стран-членов ЕС. Закон вступает в силу 1 марта 2020 года.

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