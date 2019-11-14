У Німеччині викрили мережу нелегального працевлаштування українців

Поліція Німеччини викрила організоване злочинне угруповання, що займалося нелегальним працевлаштуванням громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Речник поліції в Ганновері заявив, що 13 листопада правоохоронці провели спецоперацію з нейтралізації цієї злочинної мережі в шістьох федеральних землях.

До рейду залучили 510 співробітників поліції. У рамках спецоперації проводилися масштабні обшуки кількох десятків помешкань та виробничих приміщень у Північній Саксонії, Бремені, Шлезвіг-Гольштайні, Північному Рейні-Вестфалії, Бранденбурзі та Рейнланд-Пфальці. Також було видано кілька ордерів на арешт.

Серед затриманих - 52-річний чоловік, який вважається одним із керівників злочинного угруповання. Слідчі досі намагаються визначити справжню кількість учасників угруповання. Під час спецоперації правоохоронці конфіскували численні докази - ноутбуки, мобільні телефони, документи, готівку та цілий арсенал зброї.

За даними поліції, група злочинців залучала до Німеччини працівників зі Східної Європи, переважно з України, які приїздили до країни начебто з туристичною метою, але потім залишалися для трудової діяльності, хоч за законом не мали на це права.

Зловмисники видавали їм фальшиві документи та посвідчення для проходження реєстрації в місцевих органах влади і в соціальних та страхових службах.

Крім того, злочинне угруповання мало власне агентство, яке допомагало українцям нелегально працевлаштуватися, а також надавало підтримку з пошуком житла поблизу місця роботи.

Українців працевлаштовували в різних сферах, у тому числі й на виробництві. Даних про залучення українських громадян до проституції немає, додали в поліції.