У Берліні невідомі розрили могилу високопоставленого нациста Гейдріха

Берлінська поліція намагається з'ясувати, хто розкрив безіменну могилу колишнього офіцера СС Рейнхарда Гейдріха, високопоставленого нациста, убитого чеськими партизанами в 1942 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Працівник кладовища у центрі Берліна виявив у четвер, що могила була розкрита.

При цьому кістки лишилися не порушені.

Гейдріх був головним організатором масових вбивств європейських євреїв нацистською Німеччиною. Він головував на Ванзейській конференції в січні 1942 року, де планувалося "остаточне розв'язання єврейського питання" Гітлером.

Читайте також Протести у Франції: невідомі спаплюжили 80 могил на єврейському кладовищі

Порушення цілісності поховання може переслідуватися відповідно до німецького законодавства проти "осквернення могил".

Союзні окупаційні війська в кінці Другої світової війни постановили, що могили відомих нацистів не повинні бути позначені, щоб запобігти їх перетворенню у місця паломництва для симпатиків нацизму.

Вважається, що той, хто осквернив могилу Гейдріха, був поінформований про її місцезнаходження.

Гейдріх, прозваний М'ясником, очолював Головне управління безпеки Рейху під керівництвом лідера СС Генріха Гіммлера. Адольф Гітлер називав Гейдріха "людиною із залізним серцем".