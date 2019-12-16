В Берлине неизвестные разрыли могилу высокопоставленного нациста Гейдриха

Берлинская полиция пытается выяснить, кто разрыл безымянную могилу бывшего офицера СС Рейнхарда Гейдриха, высокопоставленного нациста, убитого чешскими партизанами в 1942 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Работник кладбища в центре Берлина обнаружил в четверг, что могила была раскрыта.

При этом кости остались нетронутыми.

Гейдрих был главным организатором массовых убийств европейских евреев нацистской Германией. Он председательствовал на Ванзейской конференции в январе 1942 года, где планировалось "окончательное решение еврейского вопроса" Гитлером.

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Нарушение целостности могилы может преследоваться согласно немецкому законодательству против "осквернения захоронений".

Союзные оккупационные войска в конце Второй мировой войны решили, что могилы известных нацистов не должны быть обозначены, чтобы предотвратить их превращение в места паломничества для сторонников нацизма.

Считается, что тот, кто осквернил могилу Гейдриха, был проинформирован о его местонахождении.

Гейдрих, прозванный Мясником, возглавлял Главное управление безопасности Рейха под руководством лидера СС Генриха Гиммлера. Адольф Гитлер называл Гейдриха "человеком с железным сердцем".