В Берлине неизвестные разрыли могилу высокопоставленного нациста Гейдриха
Берлинская полиция пытается выяснить, кто разрыл безымянную могилу бывшего офицера СС Рейнхарда Гейдриха, высокопоставленного нациста, убитого чешскими партизанами в 1942 году.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Работник кладбища в центре Берлина обнаружил в четверг, что могила была раскрыта.
При этом кости остались нетронутыми.
Гейдрих был главным организатором массовых убийств европейских евреев нацистской Германией. Он председательствовал на Ванзейской конференции в январе 1942 года, где планировалось "окончательное решение еврейского вопроса" Гитлером.
Нарушение целостности могилы может преследоваться согласно немецкому законодательству против "осквернения захоронений".
Союзные оккупационные войска в конце Второй мировой войны решили, что могилы известных нацистов не должны быть обозначены, чтобы предотвратить их превращение в места паломничества для сторонников нацизма.
Считается, что тот, кто осквернил могилу Гейдриха, был проинформирован о его местонахождении.
Гейдрих, прозванный Мясником, возглавлял Главное управление безопасности Рейха под руководством лидера СС Генриха Гиммлера. Адольф Гитлер называл Гейдриха "человеком с железным сердцем".