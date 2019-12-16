Глава МВС Естонії вибачився перед фінською прем’єркою за образу

Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме, який публічно образив нового прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін, вибачився за свої слова, хоча раніше заявляв, що не буде цього робити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Цю конкретну пропозицію про прем'єр-міністра Фінляндії, яку ви [журналісти] витлумачили як таку, що принижує її, я справді витлумачив як визнання. Визнання того, що з низького соціального рівня можна піднятися на вершину політики", - сказав Хельме у понеділок журналістам після закінчення переговорів з прем'єр-міністром Юрі Ратасом.

"По-друге, якщо хтось це неправильно зрозумів, то, дійсно, я хочу сказати, що я прошу вибачення у прем'єр-міністра Фінляндії, якщо ці неправильно зрозумілі розійшлися і в Фінляндії", - сказав він.

За його словами, прем'єр-міністр Юрі Ратас не робив йому пропозиції подати у відставку з поста міністра.

Ратас підтвердив журналістам, що урядова коаліція Центристської партії, Isamaa і EKRE продовжить роботу в нинішньому складі.

Март Хельме в ефірі радіостанції TRE провів у неділю паралель зі словами Володимира Леніна, порівнявши прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін з продавчинею, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами і неуками. При цьому він висловив сумнів, що новий уряд зможе відстоювати національні інтереси країни.

Пізніше Хельме повідомив, що висловлював власну позицію і позицію партії, а не всього уряду.

Парламентська опозиція на підставі цих висловлювань глави МВС заявила, що ініціює йому вотум недовіри, якщо Юрі Ратас до вечора понеділка не відправить міністра у відставку.