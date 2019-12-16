Глава МВД Эстонии извинился перед финской премьеркой за оскорбление

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме, который публично оскорбил нового премьер-министра Финляндии Санну Марин, извинился за свои слова, хотя ранее заявлял, что не будет этого делать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое вы [журналисты] истолковали как унижающее ее, я в действительности истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики", - сказал Хельме в понедельник журналистам по окончании переговоров с премьер-министром Юри Ратасом.

"Во-вторых, если кто-то это неправильно понял, то, действительно, я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неправильно понятые высказывания распространились и в Финляндии", - сказал он.

По его словам, премьер-министр Юри Ратас не делал ему предложения подать в отставку с поста министра.

Ратас подтвердил журналистам, что правительственная коалиция Центристской партии, Isamaa и EKRE продолжит работу в нынешнем составе.

Март Хельме в эфире радиостанции TRE провел в воскресенье параллель со словами Владимира Ленина, сравнив премьер-министра Финляндии Санну Марин с продавщицей, а других членов финского правительства назвал уличными активистами и невеждами. При этом он выразил сомнение, что новое правительство сможет отстаивать национальные интересы страны.

Позже Хельме сообщил, что высказывал свою позицию и позицию партии, а не всего правительства.

Парламентская оппозиция на основании этих высказываний главы МВД заявила, что инициирует ему вотум недоверия, если Юри Ратас к вечеру понедельника отправит министра в отставку.