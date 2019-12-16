Естонія: міністр після образи фінської прем'єрки каже, що уряд може розпастися

Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме, який публічно образив нового прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін, заявив про високу ймовірність розпаду урядової коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Я ні перед ким не вибачусь", - сказав Хельме, вирушаючи в понеділок вдень на засідання коаліційної ради в Рійгікогу.

"Я можу сказати фінам, що ціную їхній внесок у Визвольну війну, ціную їхню державу добробуту тощо", - зазначив Хельме.

За його словами, і він, і уряд несуть відповідальність. "Але я не буду вибачатися. Дуже ймовірно, що уряд розвалиться", - додав Хельме.

Хельме в неділю провів паралель зі словами Владіміра Леніна і дозволив собі порівняти Марін з продавчинею, яка стала прем'єр-міністром, а інших членів фінського уряду назвав вуличними активістами та неуками.

Опозиційна Партія реформ заявила, що ініціює вотум недовіри міністру в парламенті, якщо прем'єр-міністр Юрі Ратас не прийме рішення звільнити Хельме.