Прем'єр Британії заборонив міністрам їхати на економічний форум у Давосі

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заборонив міністрам відвідувати Всесвітній економічний форум в Давосі в січні, з огляду на бажання зміцнити позиції партії серед виборців з робітничого класу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Guardian з посиланням на джерела в офісі прем'єра.

Сам Джонсон також не поїде в Давос, оскільки висловив бажання "зосередитися на пріоритетах британського народу", зазначило джерело.

"Основна увага буде приділена реалізації Brexit до 31 січня і ситуації з Національною системою охорони здоров'я. Саме це ми і обіцяли, а не в Давос", - сказав співрозмовник.

Напередодні Джонсон провів перше після виборів засідання уряду і заявив, що міністри повинні будуть працювати "24 години на добу", щоб створити "народний уряд".

"Ми повинні визнати, що люди позичили нам свої голоси на цих виборах. Це були сейсмічні вибори, але ми повинні повернути їхню довіру. І працювати 24 години на добу, з усіх сил, щоб реалізувати Brexit", - сказав він.

Нагадаємо, Консервативна партія прем’єр-міністра Бориса Джонсона отримала 365 місць з 650 у Палаті громад на дострокових виборах 12 грудня.

Це означає, що консерватори самостійно зможуть сформувати більшість у парламенті і матимуть достатньо голосів для ухвалення необхідних рішень.

Про наслідки цих виборів читайте в інтерв’ю: "Угода з Україною, зміна візової політики та більше тиску на Росію: що робитиме Британія після Brexit".

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