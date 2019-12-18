Премьер Британии запретил министрам ехать на экономический форум в Давосе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум в Давосе в январе, ввиду желания укрепить позиции партии среди избирателей рабочего класса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в офисе премьера.

Сам Джонсон также не поедет в Давос, поскольку выразил желание "сосредоточиться на приоритетах британского народа", отметил источник.

"Основное внимание будет уделено реализации Brexit до 31 января и ситуации с Национальной системой здравоохранения. Именно это мы и обещали, а не в Давос", - сказал источник.

Накануне Джонсон провел первое после выборов заседание правительства и заявил, что министры должны будут работать "24 часа в сутки", чтобы создать "народное правительство".

"Мы должны признать, что люди одолжили нам свои голоса на этих выборах. Это были сейсмические выборы, но мы должны вернуть их доверие. И работать 24 часа в сутки, изо всех сил, чтобы реализовать Brexit", - сказал он.

Напомним, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила 365 мест из 650 в Палате общин на досрочных выборах 12 декабря.

Это означает, что консерваторы самостоятельно смогут сформировать большинство в парламенте и иметь достаточно голосов для принятия необходимых решений.

О результатах этих выборов читайте в интервью: "Соглашение с Украиной, изменение визовой политики и больше давления на Россию: что будет делать Великобритания после Brexit".

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