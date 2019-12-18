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У Північній Македонії секс-працівниці протестували з вимогою захисту і легалізації

Середа, 18 грудня 2019, 10:11

У Північній Македонії, де проституція є незаконною, сотні секс-працівниць та правозахисників пройшли ходою через столицю Скоп'є, протестуючи проти, за їхніми словами, брутальності поліції та байдужості правоохоронців до їхніх скарг на насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Правозахисна група "Коаліція секс-робітників" заявила, що за минулий рік зафіксувала 100 випадків нападів на сексуальних працівниць, зокрема ймовірні зґвалтування та напади з боку поліції. Найчастіше насильство вчиняли члени сімей секс-працівниць, які не схвалили їхню роботу.

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Прессекретар Коаліції Драгана Дрндаревська заявила, що сексуальні працівники Північної Македонії не мають адекватного захисту та закликала уряд зробити проституцію легальною.

"Ми віримо, що декриміналізація найкраще захистить їхні права людини", - сказала Дрндаревська.

Коаліція заявила, що трансгендерні секс-працівники ще більше вразливі до насильства та маргіналізації.

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Північна Македонія
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