У Північній Македонії секс-працівниці протестували з вимогою захисту і легалізації

У Північній Македонії, де проституція є незаконною, сотні секс-працівниць та правозахисників пройшли ходою через столицю Скоп'є, протестуючи проти, за їхніми словами, брутальності поліції та байдужості правоохоронців до їхніх скарг на насильство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Правозахисна група "Коаліція секс-робітників" заявила, що за минулий рік зафіксувала 100 випадків нападів на сексуальних працівниць, зокрема ймовірні зґвалтування та напади з боку поліції. Найчастіше насильство вчиняли члени сімей секс-працівниць, які не схвалили їхню роботу.

Читайте також Парламент Литви розглядає шведський варіант регулювання проституції

Прессекретар Коаліції Драгана Дрндаревська заявила, що сексуальні працівники Північної Македонії не мають адекватного захисту та закликала уряд зробити проституцію легальною.

"Ми віримо, що декриміналізація найкраще захистить їхні права людини", - сказала Дрндаревська.

Коаліція заявила, що трансгендерні секс-працівники ще більше вразливі до насильства та маргіналізації.