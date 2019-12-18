В Северной Македонии секс-работницы протестовали, требуя защиты и легализации
В Северной Македонии, где проституция является незаконной, сотни секс-работниц и правозащитников прошли маршем через столицу Скопье, протестуя против, по их словам, брутальности полиции и равнодушия правоохранителей к их жалобам на насилие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Правозащитная группа "Коалиция секс-работников" заявила, что за прошедший год зафиксировала 100 случаев нападений на сексуальных работниц, в частности вероятные изнасилования и нападения со стороны полиции. Чаще всего насилие совершали члены семей секс-работниц, которые не одобрили их работу.
Пресс-секретарь Коалиции Драгана Дрндаревска заявила, что сексуальные работники Северной Македонии не имеют адекватной защиты и призвала правительство сделать проституцию легальной.
"Мы верим, что декриминализация лучше всего защитит их права человека", - сказала Дрндаревска.
Коалиция заявила, что трансгендерные секс-работники еще больше уязвимы к насилию и маргинализации.