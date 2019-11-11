Парламент Литви розглядає шведський варіант регулювання проституції, відповідно до якого карати будуть клієнтів повій, а самих їх від відповідальності звільнять.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Поправки минулого тижня представила депутат Довіле Шакалене, сказавши, що лише ця модель сприяє зменшенню масштабів проституції і торгівлі людьми.

"Є три моделі юридичного регулювання: легалізація, покарання для обох сторін і покарання тільки покупця послуги. Лише в разі третього варіанту масштаби проституції зменшуються", - сказала депутат.

Депутати схвалили поправки, зараз вони передані на розгляд до Комітету з права й правопорядку і Комітету з прав людини. На пленарних засідання його розглядатимуть навесні.

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Ініціатор поправок пропонує доповнити КК Литви твердженням, що покупка сексуальних послуг - це злочин. За такий злочин загрожує штраф або арешт. З Кодексу про адміністративні правопорушення пропонують викреслити чинну статтю про проституцію.

Зараз як повії, так і їхнім клієнтам загрожує штраф в розмірі 90-140 євро, при повторному порушенні - 140-300 євро. Ініціатори поправок відзначають, що штрафи не відлякують від такої діяльності, а тільки ускладнюють повіям можливість відмовитися від такої діяльності.

За даними Департаменту поліції, за 2015-2019 роки за проституцію були покарані 799 осіб, з них 543 - неодноразово. За покупку послуги повії карали 104 осіб, за повторне таке порушення - 11.