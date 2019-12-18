Індонезія поскаржилася на ЄС у СОТ через пальмову олію

Індонезія подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Європейського Союзу, стверджуючи, що обмеження блоку на біопаливо на основі пальмової олії несправедливі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Індонезія направила запит на консультації з ЄС 9 грудня 2019 року.

Консультаційний етап триває 60 днів. Якщо рішення не буде знайдено, ЄС може звернутися до СОТ з проханням створити групу для винесення рішення.

ЄС наприкінці листопада подав скаргу до СОТ з приводу індонезійських обмежень на експорт нікелевої руди і запровадив мита на індонезійський біодизель минулого тижня.

При цьому ЄС та Індонезія прагнуть укласти угоду про вільну торгівлю.

Цього року Європейська комісія дійшла висновку, що виробництво пальмової олії призводить до надмірної вирубки лісів і не повинно враховуватися як засіб для досягнення мети все більшого використання відновлюваних джерел енергії.

В результаті дизельне паливо на основі пальмової олії не буде вважатися біопаливом, і його використання в транспортному паливі буде фактично припинене в період між 2023 і 2030 роками.

Індонезія, найбільший у світі виробник пальмової олії, неодноразово заявляла, що буде оскаржувати директиву ЄС з відновлюваних джерел енергії в органі СОТ з врегулювання спорів.

Єврокомісія заявила, що директива є частиною зеленої політики ЄС. В Брюсселі переконані, що заходи відповідають зобов'язанням у СОТ.