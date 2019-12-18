Индонезия пожаловалась на ЕС в ВТО из-за пальмового масла

Индонезия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Европейского Союза, утверждая, что ограничения блока на биотопливо на основе пальмового масла несправедливы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Индонезия направила запрос на консультации с ЕС 9 декабря 2019 года.

Консультационный этап длится 60 дней. Если решение не будет найдено, ЕС может обратиться в ВТО с просьбой создать группу для вынесения решения.

ЕС в конце ноября подал жалобу в ВТО по поводу индонезийских ограничений на экспорт никелевой руды и ввел пошлины на индонезийский биодизель на прошлой неделе.

При этом ЕС и Индонезия стремятся заключить соглашение о свободной торговле.

В этом году Европейская комиссия пришла к выводу, что производство пальмового масла приводит к избыточной вырубки лесов и не должно учитываться в качестве средства для достижения цели все большего использования возобновляемых источников энергии.

В результате дизельное топливо на основе пальмового масла не будет считаться биотопливом, и его использование в транспортном топливе будет фактически прекращено в период между 2023 и 2030 годами.

Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, неоднократно заявляла, что будет обжаловать директиву ЕС из возобновляемых источников энергии в органе ВТО по урегулированию споров.

Еврокомиссия заявила, что директива является частью зеленой политики ЕС. В Брюсселе убеждены, что меры соответствуют обязательствам в ВТО.