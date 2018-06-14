ЄС відмовиться від пальмової олії в якості палива до 2030 року

Використання пальмової олії в якості палива повинно припинитися в ЄС до 2030 року в рамках реформи законів блоку про відновлювані джерела енергії, узгоджених 14 червня.

Про це пише Euractiv.

В рамках нового режиму, який вступить в силу в 2020 році, державам-членам ЄС більше не доведеться виконувати певний відсоток своїх зобов'язань щодо відновлюваних джерел енергії за рахунок використання біопалива на основі харчових продуктів. Протягом багатьох років учасники кампанії закликали змінити закон, стверджуючи, що він витісняє продовольчі культури і завдає шкоди навколишньому середовищу, створюючи штучний ринок біопалива в Європі.

Вони також заявили, що зміни в землекористуванні в результаті вирощування біопаливних культур викликають більше викидів, ніж скорочення використання біопалива для транспорту.

Угода встановлює цільовий показник у 14% поновлюваних джерел енергії для транспорту до 2030 року - частина загального цільового показника в 32%. Держави-члени можуть продовжувати використовувати біопаливо на основі харчових продуктів для досягнення своїх цілей в області "зелених" видів транспорту, але їхній внесок буде обмежений – максимум 7%. Решту необхідно буде забезпечити електроенергією або сучасним біопаливом, яке не виробляється з продовольчих культур.

Додаткові обмеження будуть накладені на біопаливо з пальмової та соєвої олії, яке все ще може використовуватися, але не може бути на рівні вище показників споживання кожної країни в 2019 році. Це повинно привести до поступового зниження використання пальмової олії з 2023 року, поки воно не досягне 0% у 2030 році.