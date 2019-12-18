КС Словаччини заблокував заборону публікації соцопитувань за 50 днів до виборів

Конституційний суд Словаччини призупинив дію нещодавно ухваленого закону про мораторій на публікацію результатів соцопитувань за 50 днів до виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Aktuality.

Документ у КС оскаржила президентка Зузана Чапутова.

Рішення суду повертає термін заборони публікації результатів опитувань до 14 днів, однак не є остаточним. Суд має провести обговорення закону, однак термін, коли це відбудеться, невизначений.

Закон отримав підтримку з боку правлячої лівої партії Smer, молодшого партнера по коаліції Словацької національної партії та опозиційної ультраправої Народної партії "Наша Словаччина".

Читайте також У Словаччині затвердили заборону публікувати соцопитування за 50 днів до виборів

Smer лідирує в опитуваннях, але демонструє зниження підтримки після вбивства журналіста-розслідувача і його нареченої в минулому році, що викликало масові протести з приводу корупції та повалення уряд прем'єр-міністра Роберта Фіко, який домінував у політиці Словаччини протягом десятиліття.

Деякі опитування показали, що широка коаліція опозиційних партій може відтіснити Smer від влади на виборах.

Закон, прийнятий парламентом Словаччини минулого місяця, розширив термін заборони щодо публікації опитувань до 50 днів із попередніх 14 днів. Це – третя за тривалістю у світі заборона після Камеруну та Тунісу.

Рішення спричинило різку критику з боку опозиційних партій та політичних експертів, які розглядають його як спробу зменшити популярність нових партій. Вибори у Словаччині заплановані на 29 лютого 2020 року.

Автори законопроєкту заявили, що він має на меті захистити виборців від дезінформації, щоб вони могли приймати рішення, ґрунтуючись на програмах та діях партій.