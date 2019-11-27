У Словаччині затвердили заборону публікувати соцопитування за 50 днів до виборів

Словацький парламент подолав вето президента Зузани Чапутової і з великою перевагою ухвалив закон, що розширює заборону на публікацію результатів опитування громадської думки до виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Раніше такі публікації були заборонені за 14 і менше днів до виборів, відтепер цифра обмеження становитиме 50 днів.

Тепер президентка оскаржить цей крок у Конституційному суді. Вона також попросить суд припинити застосування закону, оскільки загальні вибори заплановані на кінець лютого 2020 року.

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Рішення спричинило різку критику з боку опозиційних партій та політичних експертів, які розглядають його як спробу зменшити популярність нових партій.

В Словаччині, як і в інших країнах Європи, останніми роками спостерігається зростання нових партій. Останній приклад – перемога Зузани Чапутової на президентських виборів у березні. Політичний новачок Чапутова перемогла кандидата від партії влади Smer.