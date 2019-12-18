КС Словакии заблокировал запрет публикации соцопросов за 50 дней до выборов

Конституционный суд Словакии приостановил действие недавно принятого закона о моратории на публикацию результатов соцопросов за 50 дней до выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Документ в КС обжаловала президент Зузана Чапутова.

Решение суда возвращает срок запрета на публикацию результатов опросов до 14 дней, чоднак не является окончательным. Суд должен провести обсуждение закона, однако срок, когда это произойдет, неопределенный.

Закон получил поддержку со стороны правящей левой партии Smer, младшего партнера по коалиции Словацкой национальной партии и оппозиционной ультраправой Народной партии "Наша Словакия".

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Smer лидирует в опросах, но демонстрирует снижение поддержки после убийства журналиста-расследователя и его невесты в прошлом году, что вызвало массовые протесты по поводу коррупции и свержение правительство премьер-министра Роберта Фико, который доминировал в политике Словакии в течение десятилетия.

Некоторые опросы показали, что широкая коалиция оппозиционных партий может оттеснить Smer от власти на выборах.

Закон, принятый парламентом Словакии в прошлом месяце, расширил срок запрета на публикацию опросов до 50 дней из предыдущих 14 дней. Это – третья по продолжительности в мире запрет после Камеруна и Туниса.

Решение вызвало резкую критику со стороны оппозиционных партий и политических экспертов, которые рассматривают его как попытку уменьшить популярность новых партий. Выборы в Словакии запланированы на 29 февраля 2020 года.

Авторы законопроекта заявили, что он имеет целью защитить избирателей от дезинформации, чтобы они могли принимать решения, основываясь на программах и действиях партий.