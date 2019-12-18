Російські пропагандисти з агентства Sputnik заявили про погрози з боку влади Естонії

В російському державному агентстві МІА "Россия сегодня" заявили, що естонська влада погрожує порушити кримінальні справи проти співробітників Sputnik Estonia, у разі якщо журналісти до 2020 року не припинять працювати на агентство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости", яке також входить до МІА "Россия сегодня".

"Співробітники Sputnik Estonia отримали листи від керівництв Департаменту поліції і прикордонної охорони країни з прямими погрозами порушення проти них кримінальних справ" - йдеться у заяві.

"Хочемо нагадати, що МІА "Россия сегодня" не фігурує ні в яких санкційних списках ЄС. Ми вважаємо дії естонської влади кричущим свавіллям і плануємо звернутися в такі міжнародні організації, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, ЮНЕСКО, ЄСПЛ, з вимогою дати належну оцінку цьому безпрецедентному за останні роки нагоди порушенню свободи слова та вжити заходів щодо забезпечення права наших журналістів на здійснення своєї професійної діяльності", – заявили в агентстві.

У пресслужбі агентства додали, що співробітників Sputnik Estonia неодноразово викликали в силові структури для "профілактичних" бесід, у ході яких переконували звільнитися з агентства.

Раніше естонський блог Propastop, створений волонтерами воєнізованих добровольчих формувань Кайтселійт, ініціював збір підписів під петицією з вимогою закрити в країні пропагандистські ресурси РФ Sputnik і Baltnews. Втім, необхідну кількість підписів зібрати не вдалося.