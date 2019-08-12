У Естонії почали збір підписів за заборону Sputnik і Baltnews

В Естонії блог Propastop, створений волонтерами воєнізованих добровольчих формувань Кайтселійт, ініціював збір підписів під петицією з вимогою закрити в країні пропагандистські ресурси РФ Sputnik і Baltnews.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Петиція під назвою "Регулювання діяльності ворожих пропагандистських каналів в Естонії" пропонує розробити правові рамки для позбавлення реєстрації в естонському національному домені .ee підтримуваних іноземною державою сайтів, які "розпалюють в суспільстві конфлікти, передають про Естонію необ'єктивну інформацію або інформацію, що вносить розкол, або поширюють ворожу пропаганду".

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За оцінкою авторів петиції, до таких сайтів належать, насамперед, Baltnews і Sputnik Eesti, які належать до складу російського міжнародного багатомовного інформаційного телеканалу RT. "Зміст цих каналів в значній мірі ворожий Естонії. У статтях насміхаються над Естонією, переписують історію, розпалюють міжнаціональну ненависть і наклеюють ярлики", - вважає Propastop.

У Латвії в кінці липня з ініціативи Міністерства закордонних справ заблокували портал Baltnews.lv. Рішення обґрунтували тим, що власником порталу є російське інформаційне агентство "Россия сегодня" під керівництвом Дмитрія Кисельова, внесеного Європейським союзом до списку санкцій. Естонія на такий крок не пішла.

Рійгікогу буде зобов'язаний обговорити петицію Propastop, якщо вона збере до 10 вересня не менше 1000 підписів. На цей момент петицію підписали 190 осіб.