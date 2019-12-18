Российские пропагандисты из агентства Sputnik заявили об угрозах со стороны властей Эстонии

В российском государственном агентстве МИА "Россия сегодня" заявили, что эстонские власти грозятся возбудить уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, в случае если журналисты до 2020 года не прекратят работать на агентство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РИА "Новости", которое также входит в МИА "Россия сегодня".

"Сотрудники Sputnik Estonia получили письма от руководства Департамента полиции и пограничной охраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", - говорится в заявлении.

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционным спискам ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушению свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", – заявили в агентстве.

В пресс-службе агентства добавили, что сотрудников Sputnik Estonia неоднократно вызывали в силовые структуры для "профилактических" бесед, в ходе которых убеждали уволиться из агентства.

Ранее эстонский блог Propastop, созданный волонтерами добровольческих военизированных формирований Кайтселийт, инициировал сбор подписей под петицией с требованием закрыть в стране пропагандистские ресурсы РФ Sputnik и Baltnews. Впрочем, необходимое количество подписей собрать не удалось.