Франції заборонили регулювати роботу сервісу Airbnb

Суд ЄС відхилив у четвер скаргу групи готелів, які наполягали, що сервіс Airbnb повинен підкорятися суворим правилам регулювання французьких агентів з нерухомості.

Про це йдеться у повідомленні Суду ЄС, передає "Європейська правда".

"Франція не може вимагати від Airbnb наявності професійної ліцензії агента з нерухомості, оскільки вона не повідомила Єврокомісію про цю вимогу відповідно до директиви про електронну торгівлю", - йдеться у рішенні суду.

Справу до Суду ЄС було передано французьким судом після того, як велика асоціація готелів поскаржилась на те, що зареєстрована в Ірландії компанія повинна бути підпорядкована тим же зобов'язаннями, що і традиційні постачальники готельних послуг.

Готельна індустрія Франції, як і в багатьох інших країнах світу, звинувачує онлайн-платформу з оренди житла в недобросовісній конкуренції.

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Власники готелів хотіли, щоб Airbnb дотримувався бухгалтерських, страхових та інших фінансових правил агента з нерухомості. Натомість Airbnb заперечувала, що виступає як агент з нерухомості.