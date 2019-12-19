ЄСПЛ визнав законним видворення російських пропагандистів з Литви

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу російських журналістів на дії Литви щодо їх видворення з території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення ЄСПЛ.

Справа "Зарубін та інші проти Литви" стосувалася висилки Литвою і заборони на повторний в'їзд чотирьом російським журналістам російського державного мовника "Росія-24" після їх дій на конференції у Вільнюсі.

У своєму рішенні у цій справі Європейський суд з прав людини сьогодні більшістю голосів заявив, що їх скарга є неприйнятною.

Рішення ЄСПЛ є остаточним.

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"Суд був готовий визнати, що заходи щодо заявників являли собою порушення їх права на свободу висловлення думок відповідно до статті 10 Європейської конвенції про права людини. Разом з тим він постановив, що влада Литви продемонструвала необхідність і співмірність цих заходів питанням національної безпеки", - йдеться у повідомленні суду.

"Зокрема, поведінка заявників під час конференції, охарактеризована владою як агресивна і провокаційна, не відповідала принципам відповідальної журналістики" - наголосили у ЄСПЛ.

Знімальна група російського телеканалу, не маючи жодної акредитації, у березні 2016 року з'явилася на "Форум вільної Росії" і некоректно поводилася стосовно його учасників, у зв'язку з чим довелося викликати поліцію. Литовська влада представила суду докази зв'язку телеканалу "Росія-24" з російською владою.