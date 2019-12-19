ЕСПЧ признал законным выдворение российских пропагандистов из Литвы

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российских журналистов на действия Литвы по их выдворению с территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Дело "Зарубин и другие против Литвы" касалось высылки Литвой и запрета на повторный въезд четырем российским журналистам российского государственного вещателя "Россия-24" после их действий на конференции в Вильнюсе.

В своем решении по этому делу Европейский суд по правам человека сегодня большинством голосов заявил, что их жалоба неприемлема.

Решение ЕСПЧ является окончательным.

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"Суд был готов признать, что меры в отношении заявителей представляли собой нарушение их права на свободу выражения мнений в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции о правах человека. Вместе с тем он постановил, что власти Литвы продемонстрировали необходимость и соразмерность этих мер вопросам национальной безопасности", - говорится в сообщении суда.

"В частности, поведение заявителей во время конференции, охарактеризованное властями как агрессивное и провокационное, не соответствовало принципам ответственной журналистики", - отметили в ЕСПЧ.

Съемочная группа российского телеканала, не имея никакой аккредитации, в марте 2016 года явилась на "Форум свободной России" и некорректно вела себя по отношению к его участникам, в связи с чем пришлось вызвать полицию. Литовские власти представили доказательства связи телеканала "Россия-24" с российскими властями.