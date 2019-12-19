Парламент Німеччини затвердив кліматичний пакет уряду Меркель

Німецький Бундестаг схвалив законодавство, яке збільшує збір за забруднення вуглецем у відповідь на тиск з боку екологічних активістів та комунальних підприємств, які визнали початкову доплату занадто низькою, щоб допомогти зупинити глобальне потепління.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Депутати нижньої палати парламенту підтримали новий кліматичний пакет, підготовлений урядом Ангели Меркель, 426 голосами, проти - 221 депутат.

"Зелені" під час голосування приєдналися до блоку Меркель і соціал-демократів, що дасть змогу затвердити завтра документ і у верхній палаті парламенту.

Компромісний текст змінює законодавство, затверджене в листопаді. Бундесрат, що складається з представників 16 федеральних земель Німеччини, вимагав оновлення, головним чином - збору за викид вуглецю.

Споживачам у найбільшій економіці Європи тепер доведеться платити 25 євро за тону, а не 10 євро за тонну, запропоновану спочатку. До 2025 року збір за забруднення зросте до 55 євро

Тарифи на викиди вуглецю запроваджуватимуться з 2021 року. Але основна частина значущих зусиль Меркель щодо скорочення парникових газів протягом наступного десятиліття набуде чинності на початку 2020 року.

В той же час, буде знижений податок на додану вартість на залізничні перевезення з 1 січня 2020 року. Як компенсацію федеральним землям буде виплачено з 2021 до 2024 року в цілому 1,5 мільярда євро.

До 2030 року Німеччина повинна на 55 відсотків скоротити обсяги своїх викидів двоокису вуглецю в порівнянні з 1990-м. Цей показник зараз складає 30 відсотків. До 2050 року ФРН належить повністю реалізувати стратегічну ініціативу Європейського Союзу і досягти вуглецевої нейтральності.