Парламент Германии утвердил климатический пакет правительства Меркель

Немецкий Бундестаг одобрил законодательство, увеличивающее сбор за загрязнение углеродом в ответ на давление со стороны экологических активистов и коммунальных предприятий, которые признали начальную доплату слишком низкой, чтобы помочь остановить глобальное потепление.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Депутаты нижней палаты парламента поддержали новый климатический пакет, подготовленный правительством Ангелы Меркель, 426 голосами, против - 221 депутат.

"Зеленые" во время голосования присоединились к блоку Меркель и социал-демократам, что позволит утвердить завтра документ и в верхней палате парламента.

Компромиссный текст меняет законодательство, утвержденное в ноябре. Бундесрат, состоящий из представителей 16 федеральных земель Германии, требовал обновления, главным образом - сбора за выброс углерода.

Потребителям в крупнейшей экономике Европы теперь придется платить 25 евро за тонну, а не 10 евро за тонну, предложенные сначала. К 2025 году сбор за загрязнение возрастет до 55 евро.

Тарифы на выбросы углерода вводятся с 2021 года. Но основная часть значимых усилий Меркель по сокращению парниковых газов в течение следующего десятилетия вступит в силу в начале 2020 года.

В то же время, будет снижен налог на добавленную стоимость на железнодорожные перевозки с 1 января 2020 года. В качестве компенсации федеральным землям будет выплачено с 2021 до 2024 года в общей сложности 1,5 миллиарда евро.

К 2030 году Германия должна на 55 процентов сократить объемы своих выбросов двуокиси углерода по сравнению с 1990-м. Этот показатель сейчас составляет 30 процентов. К 2050 году ФРГ собирается полностью реализовать стратегическую инициативу Европейского Союза и достичь углеродной нейтральности.