Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю щодо катастрофи MH17

Верховна рада України продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у розслідуванні катастрофи MH17 до 1 серпня 2020 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ВР, проєкт закону підтримали 324 народних депутати.

Угоду про міжнародну місію захисту розслідування Україна та Нідерланди уклали 28 липня 2014 року. Верховна Рада кілька разів подовжувала її.

Ратифікація угоди сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин катастрофи рейсу МН17.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

JIT заявляє, що вплив РФ поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання так званої "ДНР", а контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із донбаськими сепаратистами перед збиттям літака.