Рада продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17

Верховная Рада Украины продлила соглашение с Нидерландами о сотрудничестве в расследовании катастрофы MH17 до 1 августа 2020 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ВР, проект закона поддержали 324 народных депутата.

Соглашение о международной миссии защиты расследования Украина и Нидерланды заключили 28 июля 2014 года. Верховная Рада несколько раз продлеваал его.

Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин катастрофы рейса МН17.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи официальной международной следственной группы JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом с "Бука" российской бригады из Курска.

JIT заявляет, что влияние РФ распространялся на административные, финансовые и военные вопросы так называемой "ДНР", а контактные лица по РФ ежедневно связывались с донбасскими сепаратистами перед сбиванием самолета.