Посадовці РФ і сепаратисти "ДНР" мали щоденні контакти перед збиттям MH17 - слідство

Об'єднана слідча група (JIT), яка займається розслідуванням збиття малайзійського "Боїнга" MH17 у небі над Донбасом, заявляє, що вплив РФ поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання так званої "ДНР", а контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із донбаськими сепаратистами перед збиттям літака.

Як пише "Європейська правда", такі висновки JIT оприлюднила у зверненні до свідків, які можуть поділитися інформацією про осіб, які контролювали керівництво "ДНР" в Донецьку і віддали наказ про розгортання ЗРК "БУК". Звернення опубліковане трьома мовами на сайті поліції Нідерландів.

"Ступінь російського впливу відіграє роль при розслідуванні інших осіб, причетних до краху авіалайнера рейсу MH17. Саме тому сьогодні JIT публікує нове звернення до свідків", - заявила слідча група.

JIT стверджує, що інтенсивність контактів між сторонами посилилася в першій половині липня 2014 року. Члени керівництва "ДНР" та їхні контактні особи в Російській Федерації зідзвонювалися майже щодня. Вони спілкувалися з лідерами в Москві, біля кордону з Україною і в Криму.

Зв'язок відбувався переважно через безпечні телефони, надані російською службою безпеки.

"Ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та лідерами "ДНР" піднімають питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК "БУК", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17", - заявила слідча група.

JIT провела бесіди з декількома свідками, які були членами "ДНР" влітку 2014 року. Ці свідки заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації.

Їхні показання підтверджуються телефонними розмовами, які були записані в той самий час. Наприклад, розмовою, в якій брав участь Олександр Бородай, одна з тих самих ключових фігур. У своїй розмові 3 липня 2014 року Бородай, як випливає, підтверджує, що він виконує вказівки з російської сторони.

"Ну, у вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси виключно однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все", - цитує слідча група уривок розмови Бородая з неназваним співрозмовником.

В іншій розмові на початку липня 2014 року член "ДНР" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу". За словами члена "ДНР", ці люди "викидають нах.й місцевих польових командирів з підрозділів", а "москвичі" візьмуть командування.

Кілька колишніх бойовиків повідомили JIT, що російська служба безпеки ФСБ і служба військової розвідки ГРУ були залучені в повсякденне управління "ДНР". Один зі свідків заявив, що лідери "ДНР" регулярно їздили до Москви, щоби проконсультуватися зі своїми контактними особами в ФСБ і ГРУ.

Нагадаємо, міжнародна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак "Малайзійських авіаліній" було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.